Saksa poistaa asettamansa rajoitukset aseviennille Israeliin. Hallituksen tiedottajan mukaan syynä on Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen aseleposopimuksen myötä muuttunut tilanne Gazassa.
Rajoituksista luovutaan ensi maanantaina.
Saksa on yksi Israelin vahvimmista tukijoista Euroopassa ja merkittävä aseviejä Israeliin. Vuosina 2020–2024 Saksa toimitti noin kolmanneksen kaikista Israeliin viedyistä aseista.
Liittokansleri Friedrich Merz ilmoitti viime elokuussa osittaisista rajoituksista aseviennille Israeliin reaktiona Israelin suunnitelmiin voimistaa hyökkäystään Gazan kaupungissa.