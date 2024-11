Putin ja Netanjahu: Ovatko kansainväliset pidätysmääräykset turhia, jos niitä ei noudateta? "Toissijaista, mitä näille herroille tapahtuu"

– Kansainvälisessä elämässä tietysti kaikenlaisia mafiosoja on tullut valtionpäämiehiksi ja on tänä päivänäkin. Mutta ei meidän kannata siihen keskittyä, vaan ajatella sitä, että sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän luominen on pitkä matka. Se alkoi jo Nürnbergin tuomioista toisen maailmansodan jälkeen, YK on tehnyt monenlaisia prosesseja siinä välissä ja nyt ollaan tässä vaiheessa.

– Järjestelmä on kaukana täydellisestä, mutta kuitenkin on sellainen käsitys, että on tekoja, joihin ei voi noin vain syyllistyä ilman että kansainvälinen yhteisö reagoisi. Tämä on se tärkeä juttu. Mitä näille kahdelle herralle sitten itse asiassa tapahtuu, se on aivan toissijaista.