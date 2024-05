Netanjahulle ja Hamasin johdolle vaaditaan pidätysmääräystä

Khanin lausunnon mukaan hänellä on perusteita uskoa, että Benjamin Netanjahu , Gallant, sekä mainitut Hamas-johtajat ovat kaikki syyllistyneet sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Syytteiden perusteina joukkomurhia ja nälkiinnyttämistä

CNN:n mukaan pidätysmääräykset israelilaisia poliitikkoja vastaan ovat ensimmäinen kerta, kun ICC:n pidätysmääräys on kohdistunut Yhdysvaltojen läheisen liittolaisen ylimpään johtoon. Päätös asettaa Netanyahun samaan joukkoon Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa, jolle ICC antoi pidätysmääräyksen Ukrainan sodan vuoksi.

Panttivankien omaiset närkästyivät

Hamasin ottamien panttivankien omaiset Israelissa ovat Haaretz-lehden mukaan närkästyneitä siitä, että maan johto on heidän mielestään tällä tavalla "rinnastettu Hamasin terroristeihin".

Myös Israelin ulkoministeri Israel Katz tuomitsee vaatimuksen häpeälliseksi, koska "syyttäjä mainitsee samassa hengenvedossa Israelin pääministerin ja puolustusministerin Hamasin vastenmielisten natsihirviöiden rinnalla". Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan viimeisen vuorokauden aikana on jälleen kuollut yli sata ihmistä, nostaen kuolonuhrien lukumäärän sen mukaan jo yli 35 500:een.

Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen verilöylyssä Israelissa kuoli 7. lokakuuta yli 1 170 ihmistä. Lisäksi järjestöt ottivat yli 250 panttivankia, joista vajaat sata on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.