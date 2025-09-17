Maajussi-Pia nähdään Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa.
Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelman kolmannella kaudella neljä maajussia ovat etsimässä elämänsä rakkautta.
Maajussit pääsivät jo aiemmin tutkimaan heille kirjoitettuja kirjeitä. Maajussi-Pian kirjesaalis oli naisen mukaan sopiva, vaikka muutama kirje lisääkin olisi hänen mukaansa mahtunut joukkoon.
Kirjeiden läpikäynti sai aikaan Piassa voimakkaan reaktion. Muutama ehdokas vaikutti oikein potentiaalisilta vaihtoehdoilta, ja ainakin ensimmäinen kirje Juho-Eemililtä vakuutti maajussittaren.
Juontaja Vappu Pimiä kyseli Pialta tunnelmia kirjeen lukemisen jälkeen. Vierellä operaatiota seurasi maajussi-Antti.
– Siinä on kotivävyehdokas, Antti mietti.
Maajussi-Pia ihastui kirjeiden joukosta erityisesti Juho-Eemilin kirjeeseen.Aino Haili / MTV
Pia ei ole eri mieltä.
– Kyllähän tuo hyvältä vaikutti, maajussi hihitteli.
– Nyt katson, että nousiko siellä pieni puna jo, lehahti sinne poskille, Pimiä kuittasi.
– Voi tavaton, Pia vastasi.
Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa selviää, että 25-vuotias Juho-Eemil on kutsuttu Hirvihaaran kartanolle ja pikatreffeille.
– Olen yksi muiden joukossa ja yritän parhaani, Juho-Eemil sanoo ennen Pian tapaamista.