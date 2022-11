Suomalaistutkija on varma, ettei Trumpia valita republikaanien presidenttiehdokkaaksi – lista perusteluista on kattava

Kokko: Puolue epäilee Trumpin ehdokuutta

– Floridan nyt uudelleenvalittava kuvernööri Ron DeSantis esimerkiksi, tai on puhuttu Texasin kuvernööristä Greg Abbottista. Heillä on vahvaa kannatusta ja he edustavat tietysssä mielessä valtavirtarepublikaanin ja toisaalta “trumpilaisen” republikaanin sekoitusta.

– He ovat sillä saaneet kannatusta, mutta he eivät kuitenkaan ole Donald Trump ja se on heidän etunsa. Voidaan kysyä, että haluavatko he laittaa poliittisen uransa neljän vuoden ajaksi tauolle, antaa Trumpin pyrkiä presidentiksi ja todennäköisesti hävitä vaalit. Joissakin gallupeissa DeSantis on jo ohittanut Trumpin, vaikka Trumpilla tietysti on yhä vahvaa kannatusta, Kokko sanoo.