Kirjeenvaihtajan kommentti: Donald Trump ilmoitti pyrkivänsä jälleen presidentiksi - Aikaiselle ilmoitukselle on ainakin neljä strategista syytä

Esimerkiksi Trumpin tukemat senaattoriehdokkaat Pennsylvanian Mehmet Oz ja New Hampshiren Don Bolduc hävisivät ja se riitti antamaan demokraateille senaatin kontrollin. Myös Georgian senaattiehdokas, Trumpin tukema, Herchel Walker on vaikeuksissa uusintavaaleissa.

Myös konservatiivinen Wall Street Journalin pääkirjoitustoimitus on kehottanut republikaaneja valitsemaan jonkun toisen ehdokkaan kuin Trumpin.

Politico-lehden tiistaina julkaistun kannatuskyselyn mukaan Trump on kuitenkin yhä republikaanipuolueen suosikki puolueen presidenttiehdokkaaksi. Suosion lisäksi Trumpilla oli muitakin syitä ilmoittaa presidentinvaalien ehdokkuutensa mahdollisimman pian.

Ensinnäkin aikaisella ilmoituksella Trump, 76, toivoo säikäyttävänsä mahdollisen vahvan haastajan, Floridan uudelleenvalitun kuvernöörin Ron DeSantisin, 44. DeSantis on puoleen toiseksi suosituin ehdokas ja hänen suosionsa on vahvassa nousussa. Trump voi nyt ehdokkaana käynnistää myös massiivisen rahankeruukampanjan. Toinen syy on, että ilmoituksellaan Trump yrittää pitää rautaista otettaan republikaanipuolueesta. Soraäänet Trumpia vastaan ovat lisäntyneet, mutta vain harva uskaltaa julkisesti arvostella Trumpia.