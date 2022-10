Sadat republikaanit pyrkivät kongressiin kampanjoimalla Trumpin vaalivalheella – tutkija varoittaa seurauksista

– Republikaaneilla on satoja ehdokkaita, jotka pyrkivät kongressiin väittämällä vaaleja varastetuiksi. He eivät vain kiellä presidentti Joe Bidenin voittoa ja usko, että Donald Trump on oikea presidentti, vaan he myös uskovat, että kaikki vaalitulokset mitkä eivät miellytä, voidaan hylätä, kertoo historian professori Ruth Be-Ghiat New Yorkin yliopistosta MTV Uutisille.