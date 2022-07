Kirjeenvaihtajan kommentti: Kovin paljon suoremmin sitä ei voi enää sanoa – Trump aikoo ehdolle vuonna 2024

Suuren osan puheestaan Trump keskittyi Joe Bidenin Yhdysvaltojen parjaamisen. Edellisen presidentin näkemyksen mukaan maan talous on kaatumassa, rikollisuus jyllää ennennäkemättömällä tasolla, koulutusjärjestelmä on maailman surkein ja niin edelleen. Failing nation – epäonnistunut, romahtamassa oleva valtio.

Ei virallista ilmoitusta

New York Magazinen toimittajalle Trump jo käytännössä paljasti tehneensä päätöksen mielessään. Kyse on vain siitä, ilmoittautuuko hän kisaan ennen vai jälkeen marraskuussa pidettävien välivaalien.

Eilinen puhe Washingtonissa suorastaan vilisi viittauksia ehdokkuuteen. Yleisö innostui kesken puheen huutamaan tahdissa "Four more years, four more years", eli kannustamaan Trumpia jatkokaudelle neljäksi lisävuodeksi presidenttinä. Myös jotkut faneista levittivät Trump 2024 -lippunsakin näkyviin.