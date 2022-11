Kirjeenvaihtajan kommentti: Amerikkalaiset äänestävät tänään jopa maan demokratian tulevaisuudesta – vaaleihin on sekaantunut Trumpin ja Oprahin lisäksi Elon Musk

Lähes kaikki on mahdollista näissä vaaleissa, sen verran tiukkoja kamppailuja on eri puolella maata. Republikaanit ovat yllättäneet esivaaleissa jopa demokraatteja suosivassa New Yorkissa ja ensimmäistä kertaa lähes 20 vuoteen republikaanien ehdokas on vahvoilla osavaltion kuvernööriksi. Hän on kongressiedustaja Lee Zeldin, Trumpin tukija, joka äänesti Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamista vastaan.