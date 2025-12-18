Perussuomalaisten silmienvääntelykohu noussee puheenaiheeksi eduskunnan kyselytunnilla. MTV Uutiset näyttää suoraa lähetystä paikan päältä kello 16 alkaen.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän odotetaan antavan selvityksen kansanedustajiensa silmienvääntelykohusta ennen kyselytunnin alkua. Puolueen eduskuntaryhmä on ollut koolla eduskunnassa kello 14 alkaen.
Eduskuntaryhmän päättämät mahdolliset sanktiot liittyvät sosiaalisessa mediassa julkaistuihin kuviin, joissa kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew vääntelevät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan.
