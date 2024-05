Suomalaisten ahdinko lisääntyy: Apua hakevia asuntovelallisia on entistä enemmän

Korkojen ja elinkustannusten nousu on saanut vaikeuksiin etenkin ne asuntovelalliset, joilla on asuntolainan lisäksi myös muuta velkaa.

– Jos on pelkkä asuntolaina ja se on kohtuullinen, koronmuutos ei välttämättä taloutta heivaa. Mutta jos on myös kulutusluottoja ja auto- ja opintolainaa, niistä voi yhteensä tulla iso taakka.