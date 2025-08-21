Pörssisähkön hinta nousee tänään korkealle – erityisesti illalla kannattaa olla tarkkana

Pörssisähkön keskihinta on tänään 17,75 senttiä kilowattitunnilta.Lehtikuva
Julkaistu 33 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Pörssisähköasiakkaan ei kannata lämmittää saunaa iltaseitsemän ja -yhdeksän välillä.

Pörssisähkön hinta nousee tänään tyynen sään myötä selvästi keskimääräistä korkeammaksi.

Pörssisähkö-sivuston mukaan pörssisähkön hinta nousee tänään kalleimmillaan yli 30 senttiin kilowattitunnilta. Kalleimmillaan pörssisähkö on iltaseitsemän ja -kahdeksan välillä, jolloin siitä saa pulittaa lähes 34 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähköasiakkaan ei kannata myöskään lämmittää saunaa iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä, sillä tuolloin pörssisähkö maksaa yli 31 senttiä kilowattitunnilta.

Myös aamukahdeksan ja -kymmenen välillä pörssisähkön hinta on korkealla, noin 28 sentissä kilowattitunnilta.

Keskihinta on Pörssisähkö-sivuston mukaan tänään 17,75 senttiä kilowattitunnilta, kun pörssisähkö on tänä vuonna maksanut keskimäärin 5,45 senttiä kilowattitunnilta.

Tuulisähkön keskeiselle tuotantoalueelle Suomen länsirannikolle on luvattu täksi päiväksi vähätuulista säätä.

