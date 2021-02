Korona-ahdinko: Suomalaiset ovat hakeneet apua velkoihinsa enemmän kuin koskaan 30 vuoden aikana – "Näky on sellainen, että päätä huimaa"

Velallisten ahdinko on syventynyt korona-aikana merkittävästi. Näin arvioidaan Takuusäätiössä. Pääosin Veikkauksen tuotoista rahoituksensa saava säätiö myöntää pankkilainan takauksia velkaongelmiin joutuneille.

Viime vuoden loppuun mennessä takaushakemuksia saapui 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Tämän vuoden alussa hakemusruuhka on jopa voimistunut. Nyt hakemuksia on saapunut jo noin 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

– Näky on sellainen, että päätä huimaa, Backman toteaa.

Taustalla kulutusluottojen korkomuutokset

Suurin syy ongelmiin ovat Backmanin mukaan kulutusluottojen korkomuutokset, joiden tavoitteena on ollut hillitä suomalaisten ylivelkaantumista.

– Se on ollut tietoinen valinta. Kaikkien luotonmyöntäjien – ja nyt puhutaan erityisesti kalliskorkoisemmista luotoista – bisnes ei ehkä ole enää niin kovin kannattavaa, koska riskit kasvavat liian suurikisi. Näin ollen halukkuus myöntää lainaa laskee.

"On ihmisiä, joille ei ehkä pitäisikään antaa uutta luottoa"

Siinä on Backmanin mukaan hyvät ja huonot puolensa.

– On ihmisiä, joille ei ehkä pitäisikään antaa uutta luottoa. Vaikka luottotiedot olisivat kunnossa, ylivelkatilanne voi olla pahasti päällä. Usein on niin, että haetaan uutta velkaa, jotta voitaisiin maksaa vanhaa velkaa jotta luottotiedot säilyisivät.

Harva pikavippaaja tutustuu lainaehtoihin

– Olen kysynyt muutamalta lainan ottajalta, ovatko he katsoneet, mitkä lainan ehdot ovat, ja he ovat vastanneet, että eivät. Kun rahaa tarvitaan nopeasti, ei yhtään mietitä sitä, että vaikka lainan saa nyt vähän halvemmalla, lopun aikaa korko on ylhäällä. Kaikkiaanhan maksuohjelma voi kestää 15 vuotta.