Kommentti: Korkojen laskun pitäisi alkaa pian – mutta inflaatio ei ole vielä taputeltu, nämä uhat vaanivat

Torstaina EKP kertoi pitävänsä ohjauskorot vielä ennallaan, mutta markkinoiden konsensus on, että ensimmäinen koronlasku tapahtuu kesäkuussa.

Keskuspankin pitkän ajan tavoite on saada kokonaisinflaatio kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Maaliskuun ennakkotietojen perusteella tähän suuntaan ollaankin menossa, sillä inflaatio oli euroalueella enää 2,4 prosenttia.

Viime vuoden maaliskuussa kokonaisinflaatio oli vielä lähes seitsemän prosenttia. Kuluttajahintojen nousu on siis hidastunut oleellisesti.

Suomalaisille tämä on hyvä uutinen: vuosina 2003–2023 tehdyistä asuntolainasopimuksista 96 prosenttia oli vaihtuvakorkoisia, kertoo Suomen Pankki.

Tämä tarkoittaa, että aivan muutamaa prosenttia lukuun ottamatta lähes kaikkien suomalaisten asuntolainat on sidottu markkinoilla määräytyviin viitekorkoihin. Toki erilaiset korkokatot ja suojaukset tasoittavat osan velallisista tilannetta, mutta enemmistöllä viitekorot ovat nousseet muutamassa vuodessa nollasta jopa yli neljään prosenttiin.

On varsin ymmärrettävää, että Suomessa odotetaan erityisen hartaasti EKP:n päätöksiä – verrattuna vaikka Saksaan, jossa kiinteäkorkoiset lainat ovat vallitseva käytäntö.

Vaihtuviin viitekorkoihin vaikuttaa etenkin EKP:n talletuskorko, joka on tällä hetkellä tasan neljä prosenttia. 12 kuukauden euribor taas on ollut viime kuukaudet 3,7 prosentin tasolla. Kun korkoon on hinnoiteltu noin 0,2 prosentin riskilisä, odotetaan talletuskoron olevan keskimäärin 3,5 prosenttia seuraavan vuoden aikana.