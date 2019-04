Täysin arkinen meno voi viedä luottotiedot: Vika autossa, koiran eläinlääkäri, käynti terveyskeskuksessa – "Kaikki ei ole suinkaan omissa käsissä"

Länsi-Uudenmaan talous- ja velkaneuvonnan yksiköstä vastaava Aulikki Pentikäinen on työskennellyt velkaneuvojana siitä asti, kun laki yksityishenkilön velkajärjestelyistä säädettiin 90-luvun alussa auttamaan laman takia taloudelliseen ahdinkoon joutuneita suomalaisia.

Pieniä laskuja monista eri lähteistä

– Kulutus on suurempaa kuin tulotaso. Nykyään on hyvin harvoin tapauksia, joissa olisi vain yksi syy velalle, Pentikäinen kertoo.

Pienituloisuus näkyy velkaneuvonnan asiakkaissa siten, että useat kertovat ottaneensa sen ensimmäisen pikavipin tai muun lainan johonkin äkilliseen, arkiseen menoon, joka on ollut pakko hoitaa, mutta rahaa ole juuri silloin ollut.

– Monesti asiakkaat kertovat, että on vaikkapa kotieläin sairastunut, eli kissa on jouduttu lopettamaan tai koira viemään eläinlääkäriin, ja on siihen ottanut sen ensimmäisen pikavipin, Pentikäinen kertoo.