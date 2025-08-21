Pääkaupunkiseudun yrittäjillä menee nyt huonosti – moni tienaa alle 30 000 euroa vuodessa

Yhä useampi yrittäjä on päätynyt joko konkurssiin tai joutunut maksuvaikeuksiin.

Pääkaupunkiseudun yrityksien taloustilanne on tällä hetkellä heikoin vuosiin. Asia selviää Suomen Yrittäjien pyytämästä yrittäjägallupista.

– Monien pääkaupunkiseudun yritysten tilanne on kiistatta heikko. Se näkyy konkurssiluvuissa ja yrittäjien maksuvaikeuksissa, kertoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Mittaukset aloitettiin keväällä 2022. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi huono suhdanne, ostovoiman heikentyminen, veronkorotukset ja kansainvälinen epävarmuus.

Tilanne on vaikea etenkin palvelualan yrityksillä, joista noin joka viides arvioi tilanteensa huonoksi.

Myös muualla Uudellamaalla yrityksillä on vaikeuksia, kun taas Pohjois- ja Itä-Suomessa yrityksillä menee paremmin. Lisäksi sukupuolien välillä on eroja, sillä naisyrittäjät kuvailevat tilannettaan selvästi heikommaksi kuin miesyrittäjät.

– Hyvässä tilanteessa on eniten asiantuntijapalveluyrityksiä, joista hieman yli puolet kertovat hyvästä tilanteesta.

Näkymät ovat kirkastumassa

Yrittäjien odotukset tulevasta ovat parantuneet haasteista huolimatta. Pentikäisen mukaan taloudellinen tilanne kääntyy hitaasti, mutta varmasti.

– Talouskasvu vahvistuu, korot laskevat ja kuluttajien luottamus palautuu.

Pääkaupunkiseudun yrittäjistä noin joka kolmas uskoo tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Vain noin joka kuudes arvioi tilanteen heikentyvän.

Arviot paremmasta tulevaisuudesta näkyvät etenkin teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa.

– Nyt on oikea hetki painaa kaasua, jos siihen vain on mahdollisuuksia. Yrittäjien kannattaa hyödyntää tilanne, kun näkymät ovat paranemassa.

Moni yrittäjä tienaa alle 30 000 euroa

Yrittäjägallupin mukaan yli joka kolmas ansaitsee alle 30 000 euroa vuodessa yrittäjänä. Yksinyrittäjistä yli puolet jää vielä pienemmille tuloille. Pentikäisen mukaan moni yrittäjä on pienituloinen.

Moni yrittäjä työskentelee myös palkansaajana, joka nostaa vuoden aikana saatavia tuloja. Toisaalta yrittäjistä noin joka kolmanneksen kokonaisansiot jäävät alle 30 000 euroon.

– Tänä päivänä toimitaan yhä enemmän sekä yrittäjänä että palkansaajana, mikä on hyvä asia. Se kertoo, että omaa osaamista hyödynnetään monipuolisesti.

Yrittäjägallupin toteutti mielipidemittauksia tekevä Verian Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Siihen vastasi 1057 pääkaupunkiseudun edustajaa 7.–13.8.2025. Tulosten luottamusväli on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.