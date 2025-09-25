Päiväkirjansa kautta kehittynyt Aatu Räty uskoo mahdollisuuksiinsa päästä NHL:ään. Myös Vancouver Canucksin GM antoi kehut Rädyn otteista harjoituskaudelta.

Aatu Räty, 22, lähtee tulevaan kauteen selkeä tavoite mielessään. Hyökkääjä yrittää vakiinnuttaa pelipaikkansa NHL:ssä. Räty lähti tavoittelemaan paikkaa tarunhohtoisesta vuonna 2022, tuolloin New York Islandersin riveistä.

Kausi toi lopulta 15 NHL-ottelua, mutta se kului pitkälti AHL:ssä. Kesken kauden Räty myös kaupattiin Vancouver Canucksiin. Viime sesongilla Räty pääsi pelaamaan jo 33 ottelua NHL:ssä.

Kanadalainen Sportsnet ennakoi, että Räty on ykkösehdokas ottamaan itselleen keskushyökkääjän paikan Canucksin alakentistä. Räty kertoo Sportsnetin haastattelussa, että hän on kirjaimellisesti kirjoittanut tiensä tähtiin.

Lue myös: Kaapo Kakolle ikävä tärsky

Räty kertoo pitäneensä pienestä alkaen päiväkirjaa kehittyäkseen.

– Erityisesti harjoitusleirillä käymme läpi paljon pelisuunnitelmia ja muita asioita, jotka haluan kirjoittaa ylös muistaakseni ne. Kirjoitan myös siitä, että miltä minusta tuntuu, mikä toimi ja mikä ei, Räty kertoo kanadalaismedialle.

Päiväkirjaan on kirjattu ylös niin syömiset, harjoittelut kuin nukkumisetkin. Räty kokee, että päiväkirjan kautta pystyy arvioimaan omaa toimintaansa jälkikäteen, ja voisiko jotain tehdä paremmin.

Räty kertoo haastattelussa ottaneensa isoja kehitysaskeleita kesän aikana, ja panostaneensa erityisesti luisteluun.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Canucksin ruotsalainen GM Patrik Allvin on myös ollut vakuuttunut Rädyn tekemisestä harjoituskaudella. Allvin kuvaili Rädyn kuntotestejä vaikuttaviksi, ja sanoo suomalaisen vaikuttavan itsevarmemmalta.

Räty uskoo mahdollisuuksiinsa vakiinnuttaa paikkansa.

– Tämä on suurin mahdollisuus, jonka olen saanut. Kilpailu on silti joka vuosi kovaa eikä tämä vuosi ole poikkeus.

Viime kausina AHL on tullut Rädylle tutuksi. Tulevana kautena AHL:ssä pelaaminen saattaa jäädä vähemmälle, sillä Canucks ei voi pudottaa suomalaista Abbotsford Canucksin riveihin ilman, että Räty kulkisi waivers-listan kautta.

Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli Räty haluttaisiin pudottaa AHL:ään, olisi kaikilla muilla NHL-joukkueilla ensin mahdollisuus napata keskushyökkääjä riveihinsä ilman siirtokorvausta.