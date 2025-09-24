Buffalo Sabresin päävalmentaja Lindy Ruff antoi positiivista ja rakentavaa palautetta joukkueen suomalaislupaus Konsta Heleniukselle.

19-vuotias Helenius on esiintynyt Buffalon harjoitusotteluissa pirteästi. Tiistain vastaisena yönä hän teki maalin ja keskiviikon vastaisena yönä hän teki hienon esityön Jason Zuckerin 2–1-voittomaaliin.

Toisen kautensa Pohjois-Amerikassa aloittava nuorukainen sai Columbus Blue Jacketsia vastaan pelatun ottelun jälkeen kehuja päävalmentaja Lindy Ruffilta.

– Pidän hänen kamppailustaan ja pelistään. Hän pelasi mielettömän vaihdon ennen toista maaliamme. Hänen pelinsä oli paras, jonka olen häneltä nähnyt, Ruff kehui lehdistötilaisuudessa.

Helenius sai osakseen myös rakentavaa palautetta. Helenius otti koukkaamisjäähyn, kun ottelua oli jäljellä vajaat viisi minuuttia, mikä ei miellyttänyt kokenutta päävalmentajaa.

– Mailan pitäisi olla jäässä. Se on osa-alue, josta olemme puhuneet – joukkuekurinalaisuus. Peliä on jäljellä alle viisi minuuttia ja otamme jäähyn mailarikkeestä. Se on asia, josta olemme keskustelleet paljon. Meidän on huolehdittava siitä, ettemme ota tuollaisia jäähyjä, Ruff huomauttaa.

Buffalo selvitti alivoimansa kunnialla ja Ruff löi Heleniuksen jäälle ottelun loppuhetkiksi. Suomalainen pelasi ratkaisuhetkillä erinomaisen vaihdon ja keräsi uudet kehut valmentajaltaan.

– Minulla oli kaksi vaihtoehtoa. Olisin voinut penkittää hänet tai katsoa, minkälainen hänen seuraava vaihtonsa on. Pidin hänen vastauksestaan jäähyn jälkeen. Hän pelasi hienon vaihdon. Hänen kamppailupelinsä oli erinomaista, Ruff kehuu.