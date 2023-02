Aatu Räty rentoutui kylpylässä, kun tyttöystävä luki yllättävät viestit – NHL:ssä oli tapahtunut: "Olin, että odota, mitä?"

Tuoreeltaan julkistettiin pelaajakauppa, jossa Räty siirtyi kanadalaishyökkääjä Anthony Beauvillierin kanssa New York Islandersista Vancouver Canucksiin vaihdossa Vancouveria kipparoineeseen Bo Horvatiin.

Moni ulkopuolinen tiesi kuitenkin siirrosta ennen Rätyä itseään. 20-vuotias keskushyökkääjä kertoi Sportsnetin mukaan olleensa maanantaina kylpylässä, eikä hänellä ollut puhelinta ulottuvillaan.

– Oli tullut monia viestejä ja puheluita, jotka olivat menneet minulta ohi. Onneksi tyttöystäväni tarkisti puhelimen – hän oli myös kylpylässä ja hän oli saanut viestejä siitä, mitä aiot tehdä Vancouverissa. Olin, että odota, mitä, Räty valotti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Menin sitten hakemaan puhelimeni kaapista ja näin, mitä oli tapahtunut. Olin ehdottomasti sokissa. Mutta jälleen kerran, olin todella, todella innoissani tulevaisuudesta.

GM kehuu

Räty on pelannut tällä kaudella Islandersissa ensimmäiset 12 NHL-otteluaan ja tehnyt kaksi maalia. Suurin osa sesongista on mennyt kuitenkin AHL:ssä, jossa suomalaishyökkääjä on tahkonnut tällä kaudella 27 matsia saldolla 7+8=15.

Jo viime kauden lopussa Jukurien SM-liigasesongin päättymisen jälkeen AHL:ää pelannut Räty on tahkoamassa farmipelejä ensin myös Canucksin organisaatiossa Abbotsford Canucksin joukkueessa.

Vuoden 2021 kakkoskierroksen NHL-varaukselle voi povata kuitenkin tulevaisuutta NHL-jäillä nykyisessäkin organisaatiossaan.

– Haluan työstää kokonaisvaltaista pelaamistani. Se on mielestäni hyvää, mutta sen on oltava ehdottomasti parempaa ollakseni voittava pelaaja. Suurin asia on kuitenkin mielestäni luisteluni. Koen, että se on parantunut tänä vuonna, mutta haluan yhä sen todella paranevan. Tämä on niin nopea liiga, Räty kertoi.

Vancouver Canucksin GM Patrik Allvin sanoi pitävänsä 188-senttisen Rädyn koosta, kilpailukyvyistä ja kahden suunnan pelistä, "monista yksityiskohdista".

– On varsin vaikuttavaa, että Euroopasta tullut nuori pelaaja pelaa heti samalla tavalla täällä New Yorkissa 12 ottelun ajan. Kun sen näin sanoo, on meistä kiinni, että autamme häntä tulemaan kokoaikaiseksi NHL-pelaajaksi täällä, Allvin ruoti.