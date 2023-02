Mahtivireeseen yltynyt suomalaistulokas sai tunnustuksen NHL:ssä – läpimurto vaatinut kovan koulun: "Välillä on ollut vaikeaa"

Tammikuun otteet olivat jatkoa Luukkosen mainiolle joulukuulle, jolloin hän torjui niin ikään kuusi voittoa yhteensä kahdeksasta ottelusta. Koko kauden mitassa Luukkonen on kerännyt 13 voittoa 20 ottelusta ja on nappaamassa ykkösvahdin paikan Sabresissa.

– Pikkuhiljaa on tullut luonnollisempi fiilis pelata. Löytyy itseluottamusta koko ajan enemmän. Joukkuekin on pelannut hyvin, se auttaa, Luukkonen kuvaili MTV Urheilulle.

23-vuotias Luukkonen on ehtinyt pelata Pohjois-Amerikassa jo vuosia. HPK:ssa pelannut lupaus siirtyi Ontarion juniorisarjaan OHL:ään kaudeksi 2018–2019, ja häntä on kypsytetty NHL-kaukaloihin huolella farmisarja AHL:n Rochester Americansissa syksystä 2019 lähtien.

– Asiat menevät omalla painollaan. Kehitys tulee, kun se tulee. Seurajohdolta on tullut luottoa, että jossain vaiheessa löytyy se peli täällä änärissäkin, Luukkonen kertoi.

Hidas sisäänajo on vaatinut Luukkoselta kärsivällisyyttä.

– Aina välillä on (ollut) vaikeaa, jos on pitkään AHL:ssä ja välillä ECHL:ssäkin (farmin farmi). Meni kolme vuotta siellä. Pitää olla mentaalisesti aika vahva ja löytää motivaatio eri asioista. Kun lähtee Pohjois-Amerikkaan pelaamaan, se ei ole ensimmäinen asia, mitä ajattelee, että pelaisi AHL:ssä, vaan kaikilla on se NHL unelmana.