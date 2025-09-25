NHL-seura Seattle Krakenin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko koki kovia Suomen aikaan viime yönä käydyssä harjoitusottelussa Edmonton Oilersia vastaan.
Kakko, 24, sai kolhun, kun Oilersin puolustaja Beau Akey huitaisi häntä käteen kulmatilanteen yhteydessä.
Kakko ei jatkanut pelaamista kyseisen tärskyn jälkeen.
Video tapahtuneesta:
Kraken voitti Oilersin 4–1. Krakenin toinen suomalaishyökkääjä Jani Nyman painoi pelin loppuhetkillä kiekon tyhjään maaliin. Krakenin suomalaisvahti Niklas Kokko pääsi tolppien väliin päätöserässä.
Kakon, Nymanin ja Kokon lisäksi kentällä viiletti kaksi muuta suomalaispelaajaa, kun Oilersin vahvuudessa olivat hyökkääjä Roby Järventie ja puolustaja Atro Leppänen. Järventie syötti Oilersin ainokaisen, josta vastasi kanadalaislaituri Andrew Mangiapane.
Uusi NHL-kausi käynnistyy Suomen aikaan 8. lokakuuta. Tuolloin kehissä on muun muassa sarjan hallitseva mestari Florida Panthers.