Suomalaislahjakkuus sai huippusiirron La Ligaan – karu arvio tiskiin: "Ikävä kyllä"

Pikkuhuuhkajien EM-kisojen luottovahti Lucas Bergström siirtyi tänä kesänä La Ligassa pelaavan Mallorcan riveihin. MTV Urheilun suosikkiselostaja Tuomas Virkkunen kertoo, minkälainen kilpailutilanne Chelseasta lähtenyttä suomalaistorjujaa Espanjassa odottaa.

Bergström, 22, teki heinäkuun puolivälissä kaksivuotisen sopimuksen Mallorcan kanssa. Suomalaisittain siirto La Ligaan oli poikkeuksellinen, sillä Espanjan pääsarjassa on historian saatossa pelannut ainoastaan kolme suomalaista.

Jari Litmanen pelasi FC Barcelonan paidassa 21 sarjaottelua kaudella 1999-2000 ja Jukka Raitala edusti Osasunaa 17 sarjaottelun verran kaudella 2011-12. Teemu Pukki pääsi puolestaan irti yhdessä Sevillan La Liga -ottelussa kaudella 2008-09.

– La Ligassa on ollut tosi vähän suomalaisia vuosien saatossa. Se olisi niin nättiä, että siellä nähtäisiin taas suomalaista osaamista, Virkkunen hehkuttaa.

Virkkunen ei kuitenkaan uskalla luvata, että näin tulisi Bergströmin kohdalla käymään.

– Ikävä kyllä suhtaudun (siirtoon) skeptisesti, kun Mallorcaa tuli viime kaudella aika paljon nähtyä.

Lucas Bergström juhli viime kauden päätteeksi Konferenssiliigan mestaruutta Chelsean kanssa.2025 Jonathan Moscrop

Ykkösvahti lähdössä, kakkosvahti jatkamassa

Bergströmin tilanne on uuden La Liga -kauden alla kaksijakoinen.

Mallorcan viime kauden ykkösvahti Dominik Greif on espanjalaismedian mukaan lähellä siirtoa Ranskan pääsarjaseura Lyonin maalille. Greif torjui viime kaudella 31 ottelua La Ligassa.

Vaikka slovakialainen huippuvahti lähtisi pois Bergströmin tieltä, on Mallorcan viime kauden kakkosvahti Leo Roman yhä nokkimisjärjestyksessä suomalaisen edellä.

Leo Roman teki vaikutuksen La Ligan suurseuroja vastaan.Europa Press 2025

Bergströmiä kaksi vuotta vanhempi Roman teki Mallorcan kanssa heinäkuussa pitkän jatkosopimuksen. Viime kaudella 25-vuotias sai vastuuta seitsemässä La Liga -ottelussa, joissa esitykset tekivät Virkkuseen suuren vaikutuksen.

– Roman otti esimerkiksi noin 15 torjuntaa Real Madridia vastaan ja samat 15 torjuntaa Barcelonaa vastaan. Hän oli ylivoimaisesti Mallorcan paras pelaaja niissä peleissä ja ehdottomasti La Ligan viime kauden parhaimmistoa.

– On siinä siis iso, iso porras ylitettävänä, jos (Bergström) meinaa peliaikaa ottaa, Virkkunen summaa.

Bergström siirtyi jo 16 vuoden ikäisenä Turun Palloseurasta englantilaisjätti Chelsean akatemiaan vuonna 2017. Paraisilta kotoisin oleva Bergström pelasi Chelseasta lainalla Englannin Ykkösliigassa ja Ruotsin Allsvenskanissa, mutta ei koskaan debytoinut Valioliigassa.

Mallorca sijoittui viime kaudella La Ligassa kymmenenneksi. Bergströmin ja Mallorcan uusi sesonki starttaa 16. elokuuta Espanjan hallitsevaa mestaria FC Barcelonaa vastaan.

