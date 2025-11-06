Nuoren supertähden Lamine Yamalin nivusvammojen hoito on vaatinut FC Barcelonalta turvautumista suomalaisen huippuosaajan, urheiluortopedi Lasse Lempaisen apuun.

18-vuotias supertähti Yamal jäi syys-lokakuussa sivuun neljästä Barcelonan ottelusta nivusvamman takia, mutta on sittemmin palannut tositoimiin.

Lempainen ei voi tarkemmin puhua Yamalin vamman laadusta, mutta vahvistaa MTV Urheilulle, että Barcelonasta on otettu häneen yhteyttä.

– Yamalin tilanteesta olen lyhyesti keskustellut seuran lääkärin Ricard Prunan kanssa. Kävimme yleisiä keskusteluita urheilijan tyrästä ja nivusalueen oireilusta, Lempainen kertoo.

Lempainen on erikoistunut alaraajavammojen hoitoon. Hän toimii Barcelonan lisäksi useiden muidenkin suurseurojen, mukaan lukien Atletico Madridin, AC Milanin ja Juventuksen ortopedikonsulttina.

Lempaisen mukaan nuoren urheilijan kohdalla on erittäin tärkeä kiinnittää huomiota riittävän palautumiseen määrään nivusvammojen ehkäisyssä.

– Hänelle tulee paljon pelejä, isot peliminuutit ja sitten vielä maajoukkueen edustustehtävät päälle. Barcelonakin varmasti luottaa, että Yamalin parhaat vuodet ovat vasta edessäpäin, joten se tuo tietysti valtavasti haasteita koko Barcan lääkintä- ja fysioterapeuttitiimille, että kokonaisrasitus pysyy hyvin hallinnassa, Lempainen sanoo.

Huippujalkapalloilijoiden lisäksi Lempaisen leikkauspöydällä käy paljon myös jääkiekkoilijoita ja keihäänheittäjiä, joille urheilijan tyrä on varsin tyypillinen vaiva.