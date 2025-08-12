FC Barcelonan kohusuunnitelma raivostuttaa – "Lopettakaa tämä hulluus"

FC Barcelonan ja Villarrealin välisestä Espanjan liigan ottelusta voi tulla lajin ensimmäinen eurooppalaisen huippuliigan jalkapallo-ottelu, joka pelataan ulkomailla.

Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Espanjan jalkapalloliitto RFEF hyväksyi maanantaina seurojen pyynnön pelata joulukuulle merkitty liigaottelu Yhdysvaltain Miamissa.

Seurat pyrkivät pelaamaan ottelun amerikkalaisesta jalkapallosta tutun Miami Dolphinsin kotistadionilla, jossa pelataan ensi kesänä myös miesten MM-otteluita.

Päätös Espanjan liigaottelun viemisestä Yhdysvaltoihin edellyttää vielä lupaa Euroopan jalkapalloliitolta Uefalta ja Kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta.

Vastustusta

Seurojen suunnitelma ottelusiirrosta on saanut vastustusta Barcelonan ja Villarrealin kannattajaryhmiltä. Myös Espanjan jalkapallokannattajien yhdistys FASFE liittyi vastarintaan.

Se on vaatinut RFEF:ää ja Espanjan urheiluneuvostoa "lopettamaan tämän hulluuden" ja varoittivat, että he "ryhtyvät asianmukaisiin oikeustoimiin", jos suunnitelmaa ei torpata.

Espanjan ja Italian jalkapallo-otteluita on viety jo viime vuosina ulkomaille, kun Saudi-Arabia on isännöinyt maiden Super Cup -pelejä. BBC:n mukaan italialainen AC Milan on puolestaan aikeissa viedä helmikuulle merkityn liigapelinsä Comoa vastaan Australiaan, sillä Milanin kotistadionilla järjestetään tuona ajankohtana olympialaisten avajaiset.

Fifan säännöt eivät salli tällä hetkellä kansallisten liigaotteluiden pelaamista ulkomailla, mutta liitto loi viime vuonna työryhmän tutkimaan asiaa.