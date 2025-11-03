Espanjan jalkapalloliigassa suomalaismaalivahti Lucas Bergströmin Mallorca kärsi sunnuntai-iltana karvaan tappion Real Betisin käsittelyssä. Sevillalaisisännät kaatoivat Mallorcan maalein 3–0. Bergström teki debyytillään suomalaista jalkapallohistoriaa.

Brasilialaishyökkääjä Antony osallistui jokaiseen Betisin maaleista. Ensimmäiset kaksi Antony viimeisteli itse 10. ja 34. peliminuutilla. Loppulukemat sinetöi Antonyn syötöstä marokkolainen Abde Ezzalzouli vain kolmisen minuuttia seuran toisen maalin jälkeen.

Bergström vartioi Mallorcan veräjää täydet minuutit. Hänestä tuli historian ensimmäinen La Ligassa pelannut suomalaismaalivahti.

Suomalaistorjujan tähtihetki osui ottelun loppupuolelle, kun hän pysäytti näyttävällä venytyksellään Antonyn hattutemppuyrityksen.

Uutinen jatkuu upotuksen jälkeen.

Voittonsa myötä Betis kohosi La Ligan sarjataulukossa viidenneksi ja on 19 pisteellään vain kolme pistettä jäljessä neljäntenä olevaa Atletico Madridia. Mallorca puolestaan keikkuu yhdeksän pisteensä kanssa juuri ja juuri putoamisrajan yläpuolella sijalla 17.

Liigaa johtaa Real Madrid, jolla on kasassa 30 pistettä. Seuraavina tulevat Barcelona ja Villarreal. Näistä Barcelona oli niin ikään tositoimissa sunnuntaina ja kaatoi Elchen selvin lukemin 3–1.

Bergström, 23, siirtyi Mallorcaan kesällä. Hän on nykyisellään mukana myös Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa.