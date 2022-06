Mihin maalitykki Joel Pohjanpalo siirtyy seuraavaksi? "Tilanne on päällä" – juhannuksena edessä tärkeä hetki Ranskassa

Kesähäät juhannuksena

Pohjanpalolla on pitänyt viime aikoina kiirettä – ja pitää lähitulevaisuudessa vastaisuudessakin.

– Bosnia-Hertsegovina on ailahtelevainen joukkue. Se on välillä hyvin vaarallinen, välillä sillä ei kulje mikään, Pohjanpalo kuvailee.

Bosnia-Hertsegovinan tunnetuin pelaaja on Italian Serie A:n Interin konkarihyökkääjä Edin Dzeko. 36-vuotias Dzeko on osunut pelaamissaan 120 maaottelussa 61 kertaa, mutta jäänyt viime vuosien kahdessa Suomi-kohtaamisessa maalitta.