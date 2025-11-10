Lucas Bergströmistä tuli ensimmäinen La Ligassa nollapelin pelannut suomalaismaalivahti, kun hänen edustamansa Mallorca nollasi Getafen maalein 1–0.
23-vuotias Bergström ylsi saavutukseen uransa toisessa La Liga -ottelussa.
Bergström tarvitsi nollapeliinsä vain kaksi torjuntaa, joista toinen vaati kunnon venytystä. Bergström pysäytti Alex Sancrisin kaukolaukauksen komealla tavalla ottelun 56. peliminuutilla.
Yli kaksimetrinen suomalaisvahti siirtyi täksi kaudeksi Mallorcaan Chelsean organisaatiosta. Hän solmi espanjalaisseuran kanssa kaksivuotisen sopimuksen.
Bergström valittiin mukaan Huuhkajiin marraskuun maajoukkueikkunan Malta-MM-karsintaotteluun ja Andorra-maaotteluun.