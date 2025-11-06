Tästä maalista puhuisivat kaikki, jos Messi tai Ronaldo olisi ollut asialla – Mestarien liigassa ennätyksellinen juoksu

Club Brügge oli lähellä jättisensaatiota Barcelonaa vastaan jalkapallon Mestarien liigassa. Se johti ottelua kolmesti ja lopulta lisäajalla siltä hylättiin osuma maalivahtiin kohdistuneen rikkeen takia. Jalkapallolegenda Marco van Basten totesi tilanteesta Hollannin tv:ssä, että Brüggeltä ryöstettiin mahdollinen voittomaali.

Lamine Yamalin

Carlos Forbsin

Barcelona tuli jälleen tasoihin, kun ottelun varsinaista peliaikaa oli jäljellä reilut kymmenen minuuttia. Illan kohahduttavin tapahtuma nähtiin toisen puoliajan ensimmäisellä lisäminuutilla. Brüggen Romeo Vermant paineisti Barcelona-vahti Wojciech Szczesnyä ja pääsi liukunsa jälkeen tuikkaamaan pallon verkkoon.

Aluksi näytti siltä, että osuma hyväksyttäisiin, mutta lopulta VAR-kopin kanssa käydyn neuvonpidon jälkeen brittituomari Anthony Taylor kävi itse katsomassa tilanteen videolta. Seurauksena oli maalin hylkäys.

Kotiyleisö huusi hylkäyksen jälkeen mafia-huutoja. Tilanteesta tuli myös sosiaalisessa mediassa runsaasti jälkipyykkiä ja Taylor nostettiin erityisesti tikun nokkaan. Jalkapallolegenda Marco van Basten oli hyvin selkeä kannassaan Hollannin tv:n lähetyksessä.

– Heidät on ryöstetty. 4-3-maali olisi pitänyt hyväksyä. Hän ei tee rikettä Szczesnyyn. Hän ei edes koske häntä. Szczesny saa itse tilanteen näyttämään rikkeeltä, mutta se ei ole sitä, van Basten latasi.