Kaksi vuotta sotaa Gazassa on jättänyt syvät traumat niin palestiinalaisiin kuin israelilaisiinkin.

Gazassa on kaistaleen terveysministeriön mukaan sodan aikana kuollut yli 67 000 palestiinalaista. Gazan rakennuskannasta peräti 84 prosenttia on raunioina Israelin pommitusten seurauksena.



Raunioiden alla puolestaan oletetaan olevan tuhansia ruumiita, joita ei ole laskettu tähänastisiin kuolintilastoihin.



Israelissa puolestaan panttivankien palauttaminen ja aktiivisten sotatoimien loppuminen on tekemässä tilaa myös kriittisemmille äänille.



Kertomuksia Israelin armeijan toimista Gazan sodassa kerää muun muassa Breaking the Silence -järjestö, jonka nimi viittaa hiljaisuuden rikkomiseen.



MTV haastatteli järjestön toiminnanjohtajaa Tel Avivissa.



– Työmme keskittyy sotilaiden silminnäkijätarinoiden kertomiseen. Yksittäisiä tapauksia tärkeämpää on se, kun meillä on 10, 20 tai 50 sotilasta, jotka kuvailevat samanlaisia toimintatapoja. Silloin voimme puhua poliittisista ohjeistuksista ja sotilaiden saamista yleispätevistä käskyistä, järjestön toiminnanjohtaja Eitan Rom kertoo MTV Uutisille.

"Taisteluikäiset miehet tulee ampua"

Osa järjestön saamista kuvauksista siitä, miten Israelin armeija on toiminut Gazan kaistaleella viimeisen kahden vuoden aikana, on vetänyt kokeneen ihmisoikeusaktivistin sanattomaksi.



– Sotilaille annettuihin ohjeisiin kuului, että evakuoiduilla alueilla tuli ampua taisteluikäiset miehet. Sotilaat sitten kysyvät itseltään, kuka lasketaan taisteluikäiseksi? Onko 16-, 18- tai 72-vuotias taisteluikäinen?



Rom sanoo, että tietyillä alueilla Gazan kaistaleen sisällä on armeijan liikkumiskieltoja, mutta niitä ei ole merkitty millään tavalla. Siviileillä ei välttämättä ole liikkumiskiellosta mitään tietoa, jolloin he vaarantavat henkensä ylittäessään armeijan kuvitteellisen linjan.



– Ajan kuluessa kuulimme Gazassa olevilta palestiinalaisilta, mutta myös eri yksiköiden ja eri sotilasarvon sotilailta, että palestiinalaisia käytettiin ihmiskilpinä.



Rom sanoo, että Israel oikeuttaa siviilien tappamisen sotilaallista kohdetta jahdatessa.

– Israelin asevoimat saattavat esimerkiksi laskea, että kuorma-autokuljettajan, jolla on jonkinlainen yhteys Hamasiin, tappamisen yhteydessä saa kuolla jopa 20 siviiliä. Jos puhutaan Hamasin korkeammista johtajista, siviilitappiot voivat olla kolminumeroisia. Ne ovat käsittämättömiä lukuja.

Traumaperäiset stressihäiriön oireet lisääntyneet

Tel Avivin yliopiston tutkimuksen mukaan traumaperäisen stressihäiriön eli ptsd:n oireet ovat lisääntyneet Gazan sodan aikana reserviläisillä.

Tutkimukseen osallistuneista noin 12 prosenttia kertoo kärsivänsä ptsd-oireista. Arviolta noin 40–50 israelilaissotilasta on tehnyt itsemurhan Gazan sodan aikana.



Israelilaiset sotilaat saavat halutessaan psykologista tukea käsitelläkseen sodassa näkemäänsä ja kokemaansa.



Voittoa tavoittelematon Natal-järjestö esimerkiksi työskentelee paraikaa noin kolmentuhannen sotilaan sekä siviilin kanssa ja auttaa heitä sodasta johtuvien traumojen käsittelyssä. Järjestö auttaa erityisesti traumaperäisten stressioireiden kanssa painivia israelilaisia.



Natal-järjestön kliininen psykologi Orly Zohar sanoo, että sotilaat näkevät asioita, joita on vaikea käsitellä jälkeenpäin.

– Heidän armeijatoverinsa tai he itse loukkaantuivat. Sodankäyntiin liittyy vaikeita päätöksiä. He huomaavat siviilielämässä muistoja ja takaumia, heidän aivotoimintansa ja tunteensa ovat muuttuneet.

Zoharin mukaan osa sotilaista tuntee häpeää tai syyllisyyttä ja osalla on myös vaikeuksia nukkua.

– Jotkut sotilaat kertovat, että he jähmettyivät, vaikka heidän piti auttaa ystäväänsä. Useimmissa tapauksissa se ei ole heidän syynsä. Sodan pituus ja taistelut siviilien asuttamilla alueilla ovat jättäneet sotilaisiin jälkensä.

Henkiset arvet umpeutuvat hitaasti

Sotilaiden tarinoiden jakaminen ja sodan hinnasta puhuminen ovat vain alkua israelilaisten ja palestiinalaisten henkiselle toipumiselle sotatraumoista.



– Lokakuun 7. päivän terrori-isku ei tapahtunut tyhjiössä. Sitä edelsi vuosikymmeniä jatkunut miehitys, apartheid Länsirannalla, Gazan saarto ja palestiinalaisten ihmisarvon riistäminen. Miehitys ei tosin oikeuta Hamasin lokakuun 7. päivän iskua.

– Mutta mikään, mitä olemme tehneet Gazassa tuon päivän jälkeen, ei ole ollut myöskään oikeutettua. Tehtäväni on kohdata israelilainen yhteiskuntani ja päättäjäni, ja vaatia heiltä muutosta, Eitan Rom sanoo.



Perheet, jotka toistaiseksi vielä laskevat kuolleita ja haavoittuneita ja jotka toisaalta toivottavat vankeudesta vapautettuja kotiin, joutuvat kohtaamaan sodan henkiset arvet tulevien vuosien – ja vuosikymmenten – aikana.