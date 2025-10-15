Äärijärjestö Hamas on pyytänyt gazalaisia luovuttamaan Israelin kanssa yhteistyötä tehneet, uutisoi yhdysvaltalaismedia CNN.

Hamasin alaiset Radaa-turvallisuusjoukot ilmoittivat lausunnossaan käynnistäneensä laaja-alaisen operaation koko Gazassa.

Sen kohteena ovat CNN:n mukaan ne, jotka ovat tehneet yhteistyötä Israelin kanssa ja myös yhteistyöntekijöitä auttaneet.

Radaan lausunnossa sanotaan, että nyt olisi viimeinen mahdollisuus muuttaa suuntaa.

– Tämän jälkeen ei ole pakotietä oikeuden kovalta kädeltä, joka ulottuu jokaiseen petturiin ja heidän suojelijaansa, lausunnossa sanotaan.

CNN kertoo, että Gazassa on viime päivinä ollut väkivaltaisia yhteenottoja Hamasin ja kilpailevien ryhmien välillä.

Eilen Hamas julkaisi videon, jolla se teloitti kahdeksan ihmistä. CNN on saanut vahvistettua, että video kuvattiin Länsi-Gazassa. CNN ei kuitenkaan ole pystynyt vahvistamaan, milloin video on kuvattu.

Palestiinalainen ihmisoikeuselin tuomitsee

Palestiinalainen ihmisoikeuselin ICHR tuomitsi eiliset teloitukset ja vaati lausunnossaan lopettamaan mielivaltaiset teloitukset Gazan kaistalla.

– Nämä rikkomukset heijastavat myös julkisen järjestyksen syvää romahdusta ja lainvalvontainstituutioiden hajoamista, ICHR lausui CNN:n mukaan.

ICHR sanoo myös, että aiemmin mainitut ovat suora seuraus Israelin toimista, jotka ovat luoneet Gazaan vaarallisen oikeudellisen ja humanitaarisen tyhjiön.

Trump: Teloitusten kohteena "vain jengiläisiä"

Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskuksen komentaja Brad Cooper vaatii Hamasia lopettamaan väkivallan ja palestiinalaissiviilien ampumisen Gazassa.

Cooper julkaisi asiasta keskiviikkona lausunnon Hamasin julkaiseman teloitusvideon jälkeen. Hän kehotti Hamasia tarttumaan historialliseen mahdollisuuteen saavuttaa rauha.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina Valkoisessa talossa toimittajille, että Hamas "tappoi useita jengiläisiä" ja ettei tämä häirinnyt Trumpia.