Gazaa kohti lähtenyt avustuslaivue joutui palaamaan Barcelonaan

Gazaa kohti suuntaava Global Sumud Flotilla -avustuslaivue joutui heti alkumatkasta vaikeuksiin.

Espanjan Barcelonasta eilen sunnuntaina Gazaa kohti lähteneet noin 20 alusta joutuivat palaamaan takaisin satamaan kovien myrskytuulien vuoksi, järjestäjät kertovat.

– Vaarallisten sääolojen vuoksi kokeilimme merenkäyntiä ja palasimme satamaan odottamaan myrskyn väistymistä, järjestäjät tiedottivat täsmentämättä, milloin laivue tarkalleen palasi Barcelonaan.

Järjestäjien mukaan tuulenpuuskat puhalsivat parhaimmillaan 15 metriä sekunnissa. Laivue kääntyi takaisin suojellakseen sen pienempiä aluksia, järjestäjät sanoivat.

Espanjalaismedian mukaan järjestäjät pohtivat, yrittävätkö he lähteä uudestaan matkaan myöhemmin maanantaina.

Mukana suomalaisaktivisteja

Avustuslaivueessa on mukana myös suomalaisia.

– Kymmenet alukset ja sadat osallistujat 44 maasta lähtevät Välimerellä historialliselle matkalle, jonka päämääränä on murtaa Gazan laiton saarto ja toimittaa välttämätöntä apua sen siviileille, Global Movement to Gaza -liike (GMTG) kertoi aiemmin tiedotteessaan.

Merimatka Gazaan kestää tiedotteen mukaan noin kymmenen päivää. Järjestäjien mukaan kymmeniä muita aluksia on määrä liittyä laivueen matkaan Tunisiasta ja muualta Välimeren satamista syyskuun alkupuolella.

– Jokainen alus kuljettaa kansainvälisiä vapaaehtoisia ja humanitaarista lastia. Flotilla on puhtaasti väkivallaton ja siviilien toteuttama ja sen tavoitteena on avata humanitaariselle avulle merikäytävä Gazaan, GMTG:n tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan Suomesta matkaan lähtee kymmenen vapaaehtoista, muun muassa pakolaistaustainen toimittaja Renaz Ebrahimi.

Ebrahimi kertoo oman matkansa alkavan Tunisiasta.

– Tämä ei ole helppo tai riskitön matka, mutta koen että se on tärkein asia mitä voin juuri nyt tehdä. On etuoikeus pystyä tekemään jotain näin konkreettista, hän sanoo Instagram-päivityksessä.

"Häpeällinen ajanjakso maailmanhistoriassamme"

Laivueen matkassa ovat lisäksi muun muassa irlantilainen näyttelijä Liam Cunningham ja ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Mukana on myös eurooppalaisia päättäjiä ja julkisuuden henkilöitä, kuten Barcelonan entinen pormestari Ada Colau.

Thunberg sanoi toimittajille sunnuntaina, ettei päähuomion pitäisi olla matkassa, jolle he lähtevät.

– Kyse on Palestiinasta. Kyse on siitä, miten ihmisiltä riistetään tarkoituksella aivan perustavanlaatuiset selviytymiskeinot, hän lisäsi.

Cunninghamin mukaan se, että laivueelle yleensäkään on tarvetta, on osoitus maailman kyvyttömyydestä noudattaa kansainvälistä ja humanitaarista oikeutta.

– Tämä on häpeällinen, häpeällinen ajanjakso maailmanhistoriassamme. Ja meidän tulisi kaikkien hävetä, Cunningham jatkoi.

Israel estänyt aiempia yrityksiä

Thunberg oli saartoa murtamaan lähteneiden aktivistien joukossa myös kesäkuussa. Tuolloin Israelin asevoimat tunkeutui Madleen-laivaan kansainvälisillä vesillä ja esti sen matkan Gazaan. Avustusaluksella oli 12 ihmistä.

Myös heinäkuussa Israel esti aktivistien pyrkimykset toimittaa Gazaan avustuksia meriteitse.

Toukokuussa puolestaan Gazaan matkalla ollut avustuslaiva vaurioitui kansainvälisillä vesillä Maltan edustalla, kun siihen iskettiin lennokeilla.

Freedom Flotilla -aktivistiryhmä on sanonut epäilevänsä Israelin olleen hyökkäyksen takana.

YK julisti aiemmin tässä kuussa, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä. Y

K:n järjestöt olivat tätä ennen jo kuukausikaupalla varoittaneet nälänhädästä Gazassa, koska Israel rajoittaa voimakkaasti humanitaarisen avun pääsyä alueelle.

YK:n erityiskomitea on arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Juttua täydennetty 1.9.2025 kello 15.42.