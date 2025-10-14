Israel aikoo päästää vähemmän humanitaarista apua Gazaan ja pitää Rafahin rajanylityspaikan kiinni, uutisoivat useat israelilaismediat.
Israelilaislehti Haaretz kirjoittaa, että näin jatkuu, kunnes äärijärjestö Hamas on palauttanut kaikkien surmattujen panttivankien ruumiit.
Egyptin ja Gazan välisen rajanylityspaikan oli aseleposopimuksen mukaan määrä aueta huomenna, kirjoittaa Times of Israel.
Trumpin rauhansuunnitelman myötä Gazaan on päässyt aiempaa enemmän humanitaarista apua tuovia kuljetuksia. Arvioiden mukaan lähes kaikki yli kaksi miljoonaa gazalaista tarvitsevat humanitaarista apua.
Israel palautti 45 palestiinalaisen ruumiit Gazaan
Israel on tänään palauttanut 45 palestiinalaisen ruumiit Pohjois-Gazassa sijaitsevaan sairaalaan.
Presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelman mukaan Israelin tulee palauttaa 15 palestiinalaisten ruumista yhtä israelilaista ruumista kohden.
Israelin asevoimat kertoi myöhään maanantai-iltana, että neljän Gazassa pidetyn panttivangin ruumiit oli tuotu Israeliin. Yksi ruumiista oli nepalilaisen panttivangin.