Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut jälleen Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Donald Trump kommentoi Vladimir Putinin toimintaa tänään tiistaina illalla Suomen aikaa puhuessaan Valkoisessa talossa toimittajille.

Trump totesi, että Venäjän johtaja ei yksinkertaisesti ole halukas lopettamaan sotaa Ukrainassa.

– Olen hyvin pettynyt, koska Vladimirilla ja minulla olivat erittäin hyvät suhteet, ja luultavasti ovat edelleenkin, Trump sanoi.

– Hänen on todella saatava tämä sota päätökseen. Kuten tiedätte, Venäjällä on tällä hetkellä pitkiä jonoja bensiinin ostoon... Ja yhtäkkiä hänen taloutensa romahtaa, Trump maalaili.

Trump kertoi myös tapaavansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin perjantaina. Trumpin mukaan Zelenskyi haluaisi USA:lta Tomahawk-ohjuksia, mutta hän ei sanonut, haluaako USA vieläkään antaa niitä.

Zelenskyi ylisti eilen Gazan aselepoa kirjoituksessaan viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa aselepo antaa toivoa siitä, että Trump voisi välittää ratkaisun myös Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi Ukrainassa.