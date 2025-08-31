Israel moukaroi Gazan kaupunkia: Tällaisen tuhon ja hädän keskellä gazalaiset yrittävät selvitä

Gazan kaupungissa lauantaina kuvatulla videolla näkyy ihmisten ahdinko Israelin iskujen keskellä. Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israel surmasi lauantaina ainakin 66 ihmistä Gazassa.

Gazassa lauantaina 30.8.2025 kuvatulla videolla näkyy, miltä Gazan kaupungissa näyttää Israelin pommitusten keskellä.

Hätääntyneet ihmiset liikkuvat ripein askelin kaduilla ja osa on loukkaantunut pommituksissa. Kadut ja rakennukset näyttävät vaurioituneen pommituksissa ja loukkaantuneita kannetaan turvaan.

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israel surmasi lauantaina yhteensä ainakin 66 ihmistä Gazassa.

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat tappaneet kuluneen vuorokauden aikana 88 ihmistä. Ministeriön mukaan 30 näistä kuoli hakiessaan apua.

Asiasta kertoi sunnuntaina alkuiltapäivästä muun muassa israelilaislehti Haaretz.

Lisäksi reilut 400 ihmistä on haavoittunut Gazassa, viranomainen kertoi.

Viraston edustajan mukaan Israel oli iskenyt muun muassa Israelin hyökkäyksen vuoksi kodeistaan paenneiden ihmisten telttoihin.

Erään iskun aikaan lähettyvillä olleen silminnäkijän mukaan telttoihin osuneessa ilmaiskussa kuoli myös lapsia. Hänen mukaansa isku oli ravistellut maata.

Gazan väestönsuojeluviranomaisten mukaan lisäksi toistakymmentä ihmistä sai surmansa Israelin tulituksessa ruoanjakelukeskusten läheisyydessä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo maan asevoimien tehneen iskun Gazaan, jossa kohteena oli äärijärjestö Hamasin aseellisen siiven tiedottaja Abu Obeida.

Hamas ei ole vahvistanut, onko Israel onnistunut iskussaan.

Obeida on vuosien ajan esiintynyt palestiinalaistaistelijoiden videoilla sotilaspuvussa, ja hän on peittänyt kasvonsa punaisella huivilla.

Israel on lokakuusta 2023 lähtien alkaneessa sodassa surmannut Hamasin johtajista Ismail Haniyyan, Mohammed Deifin ja Yahya Sinwarin.

Lisäksi Hamas vahvisti tänään Mohammed Sinwarin kuolleen Israelin ilmaiskussa toukokuussa.