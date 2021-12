Suomalaishyökkääjällä sama hidaste kuin Jesse Puljujärvellä NHL-ympyröissä – saanut ilkeämielisiä lempinimiä Jutilasta ja Kesselistä: "Ihan hyvin niitä voi vieläkin käyttää"

Nyt puhelimessa vastaa vapaapäiväänsä viettävä kiekkoilija, jonka ääni on huomattavasti kirkkaampi.

Duurissa kulkevalle puheenparrelle on monta syytä. Peli kulkee oivallisesti Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa: Puustinen on ollut ison osan kautta joukkueen paras pistemies.

©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Kopissa kielien sekamelska

Jesse Puljujärven englannin kielen taito herätti paljon puhetta hänen NHL-uransa alussa. Hänen esimerkkinsä löi silmille sen tosiasian, miten tärkeä kielen hallinta on kuvioihin sisälle pääsemisessä.

– Sinänsä hauskaa, että meillä on kopissa viisi suomalaista ja lähes kymmenen ranskaa puhuvaa kanadalaista. Enemmän kopissa puhutaan muita kieliä kuin englantia.

Kuopion Kessel alkoi tehdä itse ruokaa

Kun peli alkaa ja kiekko tippuu jäähän, Puustinen on aina mukavuusalueellaan. Sen verran hän on pyöritellyt kaukaloissa ja pihoilla kaikenlaisia pelivälineitä pikkupojasta asti.

Puustinen on ollut aina taitava pelaaja, jolla on hyvä tilanteenratkaisukyky. Urheilullisuuden oppiminen otti kuitenkin aikansa. Hän ei mahtunut KalPan B-nuoriin, mutta uusi mahdollisuus avautui Hämeenlinnassa.

Puustista on kutsuttu hieman pulleisiin poskiin viittaavilla lempinimillä "Kuopion Juti" ja "Kuopion Kessel". Niille on ollut perusteita entistä vähemmän.

A-junnuista aikuisten SM-kultaan – ja inttiin

Sinisen jälkeen saa virittää

Mestaruuskauden jälkeen Puustinen on ollut kovaa valuuttaa kiekkomarkkinoilla. Viime kaudella hän nakutti komeat tehot 21+20=41. Hyvät otteet toivat tullessaan valinnan hopeaan päättyneisiin MM-kisoihin ja tulokassopimuksen Pittsburgh Penguinsiin .

Puustisen terävälle kudille on nyt entistä enemmän käyttöä.

Puustisen mukaan vauhtieroa ei juuri ole SM-liigaan verrattuna, mutta muuten peli on erilaista.

Penguinsin NHL-joukkueen Kasperi Kapasessa on paljon samoja juonikkaita piirteitä kuin Puustisessa, vaikka Kapasen luistelu on vielä valovuoden edellä.

– On minulle sanottu, että Kapasesta kannattaa ottaa oppia.

HHOF-IIHF Images/All Over Press

HHOF-IIHF Images/All Over Press

"Mieluummin mummon tai äidin joulupöydässä"

Wilkes-Barre/Scranton Penguins on nimenä yksi jääkiekkohistorian epäonnistuneimmista, vaikka urheilullisesti paikkakunta on hyvä välietappi kohti NHL:ää. Wilkes-Barre on yksi alle 80 000 ihmisen Scrantonin metropolialueen osista.