Edmonton-pomo paljastaa, miten Jesse Puljujärvelle tehtiin asiat selviksi neljän hengen Zoom-keskustelussa – sitten nähtiin muuttunut suomalainen

Tällä kaudella Puljujärvi, 23, on purskahtanut aivan uudenlaiseen kiitoon. Supertähtien Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin vierelle istutettu suomalainen on nakuttanut kauden 17 NHL-otteluun mainiot tehopisteet 6+8=14, ja tahti on selkeästi hänen NHL-uransa parasta.

– Hän on kehittynyt tärkeäksi pelaajaksi joukkueellemme. Kun huomioi tavan, jolla hän on kehittynyt viimeisten kahden vuoden aikana, ei olisi hyvä, jos hän olisi eri asussa jossain muualla, Oilers-GM Holland sanoi Daily Faceoffin mukaan .

"Ei olisi voinut toimia paremmin"

– Hänen joukkuekaverinsa tunnistavat, miten arvokas pelaaja hän on meille. Hän on ollut erinomainen. Pukukopissa jätkät nauttivat hänestä. Hän pitää hauskaa. Hän on yksi noista pelaajista, häntä on todella ilo valmentaa, koska hän osallistuu niin hyvin siihen, mitä yritämme tehdä, Tippett suitsutti.