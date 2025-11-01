– Paljon vahvoja yksilöitä ja yksilöllistä toimintaa. Alun perin, kun lähdettiin liikkeelle, meidän isoin yhteinen työmme oli, että hyödymme toinen toisistamme harjoittelussa. Olemme siinä onnistuneet hyvin, Jylhä kertoo MTV Urheilulle.

Krista Pärmäkoski heitti enteelliset sanat vuosi sitten: "Nauroi että en lähde"

– Tilanne on varmasti aika tavoitteenmukainen. Kaikki ovat pystyneet harjoittelemaan suunnitelmien mukaisesti ja ovat sillä tavalla hyvässä kunnossa. Olimme kaksi viikkoa Italiassa leirillä, ja se meni erinomaisen hyvin. Tällä hetkellä ei ole mitään hirveän dramaattista, Jylhä kertoo.

– Ensinäkin, että pystymme oikeassa hetkessä olla mahdollisimman hyvässä kunnossa. Se takaa kyllä sen, että jos meidän hyvät urheilijat onnistuvat olympialaisten aikaan, niin kyllä meillä on silloin reaalisista odottaa mitaleita naisten hiihdosta myös, Jylhä vakuuttaa.

– Tietysti harjoittelun suhteen ollaan urheilijoiden kanssa mietitty ja rakennettu paljon sitä, että kohti olympialaisia, niitä latuja ja niitä matkoja, joihin he itse siellä tähtäävät. Kyllä se näkyy sitten harjoittelussa meidän leireillämme ja heidän arkiharjoittelussaan myös. Iso panostus totta kai olympialaisiin, Pekonen sanoo.