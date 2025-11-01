Suomen naisten maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi alkavaksi kaudeksi hypännyt Risto Jylhä on tyytyväinen tilanteeseen, jossa Suomen naishiihtäjät ovat noin kuukausi ennen maailmancup-kauden alkua.
Suomen maastohiihtojoukkueen päävalmentajana vuosina 2001-06 ja 2014-18 toiminut Jylhä solmi keväällä yksivuotisen sopimuksen ja siirtyi naisten maajoukkueen päävetäjäksi.
Viime vuosina naisten maastohiihtomaajoukkueen harjoittelu on ollut pitkälti hyvinkin yksilövetoista. Pestiinsä hypännyt Jylhä on halunnut alusta alkaen yhtenäistää naisten maajoukkueen harjoittelua.
– Paljon vahvoja yksilöitä ja yksilöllistä toimintaa. Alun perin, kun lähdettiin liikkeelle, meidän isoin yhteinen työmme oli, että hyödymme toinen toisistamme harjoittelussa. Olemme siinä onnistuneet hyvin, Jylhä kertoo MTV Urheilulle.
– Olemme päässeet siihen vaiheeseen, että pyritään optimoimaan yksilöiden kunnon kehittyminen. Toki se tarkoittaa silloin sitä, että on enemmän yksilöllisiä ratkaisuja myös päivittäisessä harjoittelussa.
Sekä Krista Pärmäkoski että Jasmi Joensuu kehuivat aiemmin lokakuussa, että Jylhä on saanut laitettua rivit järjestykseen. Jylhä itsekin korostaa, että on pystynyt jo luomaan yksilötasolla vahvan luottamussiteen urheilijoihin.