Vilma Ryytty hiihti parhaana suomalaisena yhdeksänneksi maastohiihdon naisten maailmancupin 10 kilometrin väliaikalähdössä Sveitsin Davosissa. Sijoitus on 24-vuotiaalle Ryytylle uran toistaiseksi paras maailmancupissa.

Ryytty jäi kisan yllätysvoittajasta, Norjan Karoline Simpson-Larsenista 37 sekuntia. Vilma Nissinen oli 18:s, Kerttu Niskanen 22:s, Hilla Niemelä 31:s ja Selene Rossi 53:s.

Simpson-Larsen kukisti voittokamppailussa Ruotsin Moa Ilarin 2,1 sekunnilla ja Norjan Astrid Öyre Slindin 2,2 sekunnilla. Simpson-Larsen, 28, ei ole urallaan aiemmin yltänyt maailmancupissa palkintopallille, ja voitto oli yllätys hiihtäjälle itselleenkin.

– En tiedä, miten tätä kuvailisin, koska en ymmärrä (tätä vielä) yhtään, voittaja kuvaili hämmentyneenä Viaplaylle uutistoimisto NTB:n mukaan.

Davosissa todistettiin jo aiemmin miesten kympillä venäläisten paluuta cupin pisteille, kun oli 25:s. Naisten kisassa oli puolestaan 20:s. Kumpikin kisaa neutraalin urheilijan statuksella.