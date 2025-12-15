Ranskan Lucas Chanavat haki yllätysvoiton maastohiihdon maailmancupin sprintissä viikonloppuna Sveitsin Davosissa. Ranskalainen oli latautunut koitokseen aiempana viikonloppuna norjalaisessa ruokakaupassa.

Hiihtopodcast Skirious Problems jakoi sosiaalisen median Instagramissa kuvan, jossa näkyi Chanavat ostoksilla Trondheimissa sijaitsevassa ruokakaupassa. Podcast tiedusteli julkaisussaan, että kuka oikein ostaa puolet kaupan suklaista. Expressenin jutussa julkaistussa kuvassa näkyy, kuinka Chanavatilla on sylissään iso kasa suklaata.

– Emme matkusta vähään aikaan Norjaan, joten minun pitää varastoida. Kun rakastaa suklaata, niin mikään ei koskaan ole tarpeeksi. Se oli kallista, mutta se on sen arvoista. En ole vielä syönyt sitä. Aion nauttia siitä juhliakseni. Se on hyvää suklaata, Chanavat kertoi Expressenille Davosissa.

Ranskalaiselta kysyttiin, aikooko hän juhlistaa sprinttivoittoaan suklaalla.

– Ehkä, saamme nähdä. Talvi on yhä kuitenkin pitkä ja minun täytyy jatkaa tasoni nostamista. Olen nyt hieman liian painava, joten ehkä odotan vähän suklaan kanssa, Chanavat päätti.

Davosin voitto oli 30-vuotiaalle Chanavatille uran viides henkilökohtaisissa sprinteissä.