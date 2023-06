Hiihtoliiton talousahdinko näkyy huolestuttavalla tavalla – Jari Isometsä lataa karua tekstiä: "Raa'asti sanottuna meillä ei ole maajoukkuetta"

Hiihtoliitto tiedotti viime viikolla aloittavansa muutosneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Hiihtoliiton tavoitteensa on tasapainottaa taloutta jopa 350 000 euron edestä lokakuun loppuun mennessä.

Hiihtoliitto korosti tiedotteessaan, ettei sopeutustoimet tule vaarantamaan urheilun ydintoimintoja. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä on huolissaan Hiihtoliiton haastavasta taloustilanteesta. Hän painottaa, että sopeutustoimien vaikutukset näkyvät jo nyt Hiihtoliiton toiminnassa.

– A-maajoukkueen leiriohjelma on mennyt ihan uusiksi. Se on täysin mitätön. Jos ihan raa'asti sanotaan, niin ei meillä ole edes A-maajoukkuetta tällä hetkellä. Tämähän on nyt vähän liioiteltua, kun on kaksi leiriä tulossa, mutta kuitenkin toiminta on todella pientä. Se tulee näkymään meidän kärkihiihtäjien tekemisessä, Isometsä paaluttaa MTV Uutiset Livessä.

Hiihtoliitto järjestää kauden alla vain kaksi harjoitusleiriä maajoukkuehiihtäjille. Määrää on supistettu aiemmilta vuosilta runsaasti, mikä herättää suurta huolta.

– Kesän kaikki leirit on peruttu. Vasta syksyllä on maajoukkue kasassa ensimmäisen kasassa ja on vain kaksi virallista leiriä. Normaalisti niitä on 5-6. Siinä annetaan tasoitusta vastustajille, Isometsä toteaa.

– Ilman muuta nyt ollaan tulevalla kaudella takamatkalla. Toki meidän ihan absoluuttisilla huipuilla on oma pörssi sen verran hyvässä kunnossa, että he pystyvät leireilemään niin paljon kuin haluavat. Mutta mitä nuoremmaksi urheilijat menevät, sitä enemmän he ovat Hiihtoliiton leiritysten varassa.

Iivo Niskanen ei ole lainkaan mukana maajoukkueen harjoituskauden toiminnassa, mikä kertoo karua kieltä siitä, mitä mieltä suomalaistähti on Hiihtoliiton tarjoamista harjoitusmahdollisuuksista.

– Iivon poisjäänti kertoo siitä, ettei hän ole ollut tyytyväinen siihen pakettiin, mitä Hiihtoliitto on tarjonnut. Ei siihen ole mitään muuta selitystä. Hän haluaa selkeästi harjoitella enempi leirejä, käydä korkean paikan harjoittelua ja sitä kautta saada oman vakiorytminsä. Iivo on taloudellisesti siinä tilanteessa, että hän pystyy tekemään omia ratkaisuja, niin totta kai hän niitä tekee. Eihän se missään nimessä hyvä asia ole maajoukkueen kannalta, että terävin kärkemme lähtee pois.

– Valmennus ja urheilijat ovat huipputasoa, mutta Hiihtoliiton tarjoama paketti leiritykseen on kaukana huipputasosta.

Huolenaiheita riittää myös maajoukkuetoiminnan ulkopuolella. Hiihtoliitto ei ole vieläkään nimennyt nuorten maajoukkuetta tai edes nuorten maajoukkueen valmennusryhmää. Kakkosmaajoukkueenkin osalta on ollut hiljaista.

– Se on vielä huolestuttavampaa. Eletään kuitenkin kesäkuun puoliväliä ja pakka on ihan auki.

Tulevalla kaudella ei ole luvassa lainkaan arvokisoja, mikä osaltaan vie hieman painetta pois Hiihtoliiton harteilta. Ratkaisuja taloushaasteisiin on kuitenkin löydettävä nopeasti, sillä jo vuosina 2025-27 on luvassa tiivis arvokisaputki olympialaisineen ja kaksine MM-kisoineen.