Maastohiihdon maailmancupissa nähtiin viikonloppuna Sveitsin Davosissa erikoinen tilanne, kun Johannes Kläbo jäi toisen kerran urallaan sprintissä välierien ulkopuolelle. Kläbon käytös puhututti Hiihtoniilot -ohjelmassa.

Norjalaistähti oli aiemmin jäänyt välierien ulkopuolelle uransa ensimmäisessä sprintissä vuonna 2016. Loppusijoitus oli tuolloin 15:s ja nyt tullut 17. sija oli hänelle uran huonoin maailmancupin sprinteissä. Kläbo oli puolivälierän jälkeen raivoissaan.

– Yllätti minut suuresti. Tämä kertoo siitä, että miten helppoa on voittaa ja miten vaikeaa on hävitä. Varsinkin tällainen urheilija, joka voittaa viikosta toiseen, ei osaa suhtautua tappioon oikealla tavalla. Pitää antaa arvo muillekin kilpailijoille. Hekin tekevät kovasti töitä ja ovat erittäin kovia hiihtäjiä, Isometsä sanoi.