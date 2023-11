Iivo Niskanen kypsyi totaalisesti Hiihtoliiton arpomiseen – "Urani huonoin jakso"

Niskanen ei ollut muiden maajoukkuehiihtäjien mukana, kun Hiihtoliitto järjesti urheilijoiden mediapäivän lokakuussa. Hän rakensi itselleen oman valmistautumisohjelman tähän kauteen ja on harjoitellut koko kesän maajoukkueen ulkopuolella. Hiihtoliiton toiminnasta Niskanen sanoo suorat sanat.

– Kulunut kevät oli minun urani huonoin jakso. Jos ei vielä kesälläkään tiedä mitä on ohjelmassa, niin se on vähän haastava lähteä tulevaan kauteen, Niskanen täräyttää.

Hiihtoliiton talousongelmista on uutisoitu viime keväästä lähtien. Urheilijat ovat myöntäneet, että kaikki ei ole ollut parhaalla mahdollisella tolalla, mutta Niskanen sanoo suoraan, että samalla tulevaisuutta ajatellen pitää syntyä muutosta.

– Kyllä me hyvissä ajoin jo keväällä mietittiin (omia ratkaisuja). Oli selvää, että on tällä kaudella pakko tehdä tällaisia peliliikkeitä.

Kesän harjoittelu on sujunut niin hyvin, että Niskanen uskoo toistavansa sapluunan tulevina vuosina.

– Olen tosi tyytyväinen tähän harjoituskauteen ja siihen minkälaisten henkilöiden kanssa olen harjoituskauden saanut vietyä läpi, ja kuinka eheästi se on mennyt. Tulen varmasti tekemään myös tulevaisuudessa (samalla tavalla).

Holmenkollenia kohti

/All Over Press

/All Over Press

Tällä kaudella maastohiihdossa ei ole vuorossa arvokisoja. Niskanen ei ole vielä lyönyt koko kauden kisakalenteriaan lukkoon, mutta pari kilpailua on korvamerkitty.

– Keväällä on mielenkiintoisia kisoja. Lahden maailmancupin 20 kilometrin väliaikalähtö on herkullinen kilpailu. Ja Holmenkollenin 50 kilometriä on vuorossa perinteisellä. Kyllähän ne ovat sellaisia kisoja, jotka arvokisattomana vuonna nousevat ylitse muiden ja ovat omanlaisia arvokisoja minulle, Niskanen sanoo.