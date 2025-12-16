Alkukauden paras suomalainen mieshiihtäjä Arsi Ruuskanen jättää vuodenvaihteen Tour de Skin väliin. Ruuskanen vahvistaa asian MTV Urheilun haastattelussa. Hän keskittää voimavaransa harjoitteluun lähestyvien olympialaisten alla.

– Kyllä sitä on valmennuksen kanssa pohdittu. Pari kertaa olen sen hiihtänyt läpi, eikä palautuminen Tourista ole ollut ihan toivottua. Tällä kertaa päädyttiin siihen ratkaisuun, että minä jätän Tour de Skin välistä ja keskityn harjoitteluun. Jatketaan sitten vuodenvaihteen jälkeen, Ruuskanen sanoo MTV Urheilulle.

Helmikuun talviolympialaiset ovat kovan päätöksen merkittävin syy.

– Kyllä olympialaiset ovat ehdottomasti tavoite. Toivotaan, että sinne valinta tulee. Ne tulevat kuitenkin aika nopeasti Tour de Skin jälkeen. Omat fiilikset ovat olleet sellaiset, ettei palautuminen Tour de Skistä ole ollut niin hyvää. Yritetään minimoida se riski pois, hän jatkaa.

26-vuotias Ruuskanen on ollut maailmancupin alkukauden kirkkain suomalainen valopilkku. Hän on ollut kolmessa peräkkäisessä cup-kisassa Suomen paras mieshiihtäjä. Davosissa hän oli viime viikonloppuna vapaan kympillä sijalla 11.

– On lähtenyt kulkemaan toivotulla tavalla ja olen kyllä tyytyväinen noihin tuloksiin, mitä olen saanut. Harjoituskausi oli hyvä. Trondheimista ja Davosista sain sellaiset tulokset, mitä lähdin hakemaan.

Ruuskasen monon liuku on yllättänyt hiihtokansan ja asiantuntijat. Urheilija itse tiesi, että potentiaali löytyy povitaskusta.

– Viime kautena tuli selvä tasonnosto. Pystyi hiihtämään noin sijoille 15–20 monia kertoja maailmancupissa. Kesä on mennyt hyvin. Heti oli ensimmäisillä lumilla hyvä tunne kropassa, että kunto on varmasti mennyt eteenpäin viime kauteen verrattuna. Nyt kun alkoi maailmancup, sai kunnon ihan hyvin esille tähän alkukauteen. Itse tiesin, että on mahdollista, kun onnistuu, noille sijoille pystyä hiihtämään, hän avaa.