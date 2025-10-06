Yhteistyön Ville Nousiaisen kanssa päättänyt huippuhiihtäjä Johanna Matintalo alleviivaa, ettei hän toimi itse itsensä valmentajana, vaikka näin on tulkittu.

Entinen maastohiihtäjä Ville Nousiainen toimi aiemmin Johanna Matintalon valmentajana, mutta Matintalo kertoi viime keskiviikkona Instagramissa, että yhteistyö hänen kanssaan päättyi keväällä.

Ratkaisusta uutisoitiin niin, että Matintalo valmentaisi nykyään itse itseään. Tästä oli esitetty hänelle kysymys maanantaisessa Hiihtoliiton mediatilaisuudessa myös ennen MTV Urheilun haastattelua.

– En ole missään vaiheessa sanonut, että olen itse itseni valmentaja. Minua ärsyttää, että se on väännetty noin, Matintalo kommentoi.

– Kirjoitin Instagram-postaukseeni, että olen ottanut itse enemmän vastuuta oman harjoitteluni suunnittelusta lähipiirini ihmisten kanssa. Ei ole niin, että valmennan itse itseäni.

Tiimi luotsaamassa

Sprintin ja parisprintin MM-mitalisti Lauri Vuorisen kanssa seurustelevalla Matintalolla ei ole tällä hetkellä varsinaista henkilökohtaista valmentajaa, vaan häntä on luotsaamassa tiimi.

– Tietenkin kotoa löytyy vähän osaamista tähän hiihtoon. Se ei ole mikään uusi juttu. Ainahan me olemme hiihdosta puhuneet ja elämä pyörii aika isostikin hiihdon ympärillä meillä kotona. Hän on ollut myös tärkeä tuki tässä prosessissa.

– Reijo (Jylhä) asuu myös Rovaniemellä ja on ollut maajoukkuevalmennuksen kautta hyvä sparri. Meillä on myös akatemian kautta Rovaniemellä Hyypän Janne. Minulla on paljon ihmisiä, joiden kanssa pystyn keskustelemaan ja joilta voin ottaa näkemyksiä ja vinkkejä omaan harjoitteluun.

– Itselläni on lisäksi kohta 10 vuotta ammattilaisuraa hiihtäjänä aikuistasolla takana. Itsekin tiedän jotain harjoittelusta ja siitä, mikä sopii itselleni.

Miksi?

Mutta miksi Matintalo lähti moiseen, varsin radikaaliin muutokseen olympiakauden alla?

Viestin vuoden 2021 MM-pronssimitalisti sanoo viime kauden jättäneen huonon maun. Hän kärsi ensin oikean jalan pohjevammasta, ja kauden loppupuolella vasemmasta pohkeesta löytyi repeämä.

– En montaa kisaa päässyt hiihtämään. En edes tiedä, kuinka paljon kisakaudesta olin telakalla, mutta lähes koko kisakauden. Eihän se tietenkään hyvää makua jättänyt.

– Koin, että tilanne tarvitsee muutoksia ja muutosta. Lähdin tekemään niitä muutoksia. Minusta tuntuu, että jos olisin jäänyt siihen vanhaan malliin, joka minulla oli viime kaudella, minulla ei olisi ollut niin luottavainen olo lähteä kohti olympialaisia mitä nyt tällä kuviolla.

Lisää jaksamista ja kestävyyttä

Matintalo sanoo, että hänen ja Nousiaisen välillä ei ollut minkäänlaista draamaa.

– Ihan hyvässä yhteisymmärryksessä tulimme tuohon tulokseen, että se on paras näin. Enemmän se liittyy harjoituksellisiin asioihin, mitä halusin lähteä itse muuttamaan.

Hiihtäjä kiteyttää, että hänen punaisena lankanaan kesällä ja syksyllä on ollut yleisen jaksamisen ja kestävyyden parantaminen.

– Kuten monesti toitotetaan maastohiihdossa, tämä on kuitenkin loppupeleissä kestävyyslaji ja pitää jaksaa. Olympialaisissakin ensi talvena kelit voivat olla mitä vain – ne voivat olla myös jäiset ja nopeat – mutta on tosi todennäköistä, että saattaa olla tosi hitaat kelit. Jaksaminen voi nousta yllättävänkin suureen rooliin olympialaisissa.

"Treenattu paremmin ihan joka osa-alueella"

Harjoituksellisesta onnistumisesta Matintalo puhuu positiivisesti. Muutos on ollut "ainakin tähän asti tosi toimiva" ja omia näkemyksiään antaneiden eri osaajien vahvuuksia on hänen mukaansa pystytty hyödyntämään hyvin.

– Kokonaisuudessaan koen, että on treenattu paremmin ihan joka osa-alueella. Minulla on tosi luottavainen ja hyvä fiilis siitä, missä ollaan nyt. Totta kai vielä on matkaa kisakauteen ja ehtii tulla kaikenlaista tässä matkan varrella, mutta jos nyt peilaan mennyttä harjoituskautta, en mitään tekisi toisin. Kaikki on mennyt tosi hyvin.

Lupaavalla kurssilla siis kohti Milano-Cortinan olympialaisia. Ne eivät ole kuitenkaan pyörineet Matintalon mukaan mielessä sen enempää kuin MM-kisatkaan ovat niitä ennen.

– Totta kai olympialaiset ovat neljän vuoden välein ja isot kisat, mutta on sitten olympialaiset vai MM:t, yhtä paljon urheilija haluaa siellä menestyä.

– Olympialaiset luovat kyllä sellaisen pienen tiedostamattoman lisäpaineen, kun ne ovat niin harvoin ja kuitenkin vielä isompi juttu kuin MM-kisat. En kuitenkaan koe, että ei-olympiatalvena kukaan tekisi asioita yhtään huonommin. Aina kun on uusi kisakausi tulossa, vedetään 110 lasissa ja halutaan menestyä yhtä lailla.