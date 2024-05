Päävalmentaja avaa Iivo Niskasen yllätysratkaisun taustoja – merkittävä ero viime vuoteen

Maastohiihdon seuraajat yllättyivät keskiviikkona, kun Iivo Niskasen nimi ilmestyi Suomen ensi kauden A-maajoukkuelistaan. Viime kaudella Niskanen ei osallistunut maajoukkueen toimintaan kisakauden ulkopuolella, mutta tekee nyt paluun, vaikka oli vihjaillut kauden päättyessä jatkavansa samalla tavalla kuin viime vuonna.

Maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kertoo, miten tähän ratkaisuun päädyttiin.

– Jokaisen urheilijan kanssa on käyty keskustelu ja katsottu tilanne. Sen mukaan on sitten edetty, Pasanen sanoo.

– Viime vuonna Iivo ei ollut nimettynä maajoukkueeseen ollenkaan, eikä ollut millään tavalla mukana toiminnassa ennen kuin kisat alkoivat. Nyt on tosissaan nimettynä maajoukkueeseen.

Viime vuonna Niskanen ei ollut tyytyväinen maajoukkueen järjestämiin harjoituskauden leirityksiin. Pasasen mukaan maajoukkue pystyy tänä vuonna tarjoamaan urheilijoille viime kautta paremman paketin.

– Noin 60 vuorokautta on leirejä eli ihan hyvä paketti. Iso osa on Suomessa Vuokatissa ja Oloksella. Sitten ollaan kaksi viikkoa Trondheimissa tulevissa MM-kisamaastoissa leireilemässä elokuussa ja sen lisäksi lokakuussa kaksi viikkoa Ramsaussa, Pasanen luettelee.

– Viime vuonna oltiin samalla lailla Ramsaussa pari viikkoa. Osa oli Norjassa ja osa Keski-Euroopassa elokuussa. Käytännössä aika samanlainen leiripaketti kuin viime vuonna, Pasanen sanoo.

Vaikka ero ei Pasasen mukaan ole suuri viime vuoteen nähden, on kokonaisuus silti urheilijan kannalta parempi.

– Parempi on kuin viime vuonna siinä mielessä, että viime vuonna olivat Vuokatin pätkät omakustanteisia. Nyt ne kuuluvat pakettiin. Lumileiri on myös tarkoitus pitää Oloksella.

– On varmasti urheilijan kannalta parempi. Saman verran tai vähän enemmän on leiripäiviä, ja on myös paljon leirien ulkopuolista tekemistä.

Huippu-urheiluyksikön tuki "erittäin tärkeä"

On selvää, että kaiken voittaneen Niskasen paluu on maajoukkueen leirityksiin urheilullisesti kullanarvoinen lisä. Urheilupuolen lisäksi se on valtava sykäys myös Hiihtoliiton talousosastolle, sillä nyt Suomen yhtä seuratuinta urheiljaa pystytään käyttämään liiton omassa markkinoinnissa.

Samalla Niskasen maajoukkueeseen liittymisen myötä Hiihtoliitolla on isompaa vipuvartta tuleviin yhteistyöneuvotteluihin, kun kisakauden budjettia raavitaan kasaan.

Vielä kuukausi sitten Hiihtoliiton ja maajoukkueen tilanne näytti todella synkältä, kun liitto tiedotti yli miljoonan tappioista. Siinä vaiheessa maalailtiin jo uhkakuvia, että koko hiihtomaajoukkueen toiminta saattaa loppua.

Olympiakomitea ja huippu-urheiluyksikkö linjasi jo silloin tarjoavansa apua kriisitilanteeseen. Pasanen vahvistaa, että huippu-urheiluyksikön rooli on ollut todella tärkeä.

Miten rahoitus on saatu haasteiden jälkeen kasaan?

– Yhteistyössä huippu-urheiluyksikön kanssa. Maastohiihto saa tehostamistukea ja heidän kanssa yhteistyössä on tätä katsottu. Niin tiukalla talouskurilla mennään kuin mahdollista, Pasanen toteaa.

Oliko huippu-urheiluyksikön tuki edellytys, että toiminta saatiin näinkin hyväksi?

– Se on erittäin tärkeä siinä, ja joka vuosi tukea on ollut. Nyt sitä on käyty vielä tarkemmin läpi, että miten saadaan asiat järjestettyä heidän kanssaan yhdessä.

Joudutaanko karsimaan huollosta, valmentajista tai taustajoukoista?

– Ei, huolto tulee vasta kisakaudella mukaan. Harjoituskaudella käytännössä samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Valmennus on mukana leireillä ja tarvittava määrä fysioterapeuttipalveluja ja hierojia, ja sillä tavalla normaalimiehitys on käytännössä mukana leireillä, Pasanen luettelee.

– On myös paljon leirien ulkopuolista tekemistä. Harjoituskausi ei ole pelkästään leireilyä. Fysioterapeutit ja lääkärit ovat koko kauden mukana.

Onko saatu lisää sponsoreita, vai mistä rahoitus on saatu kasaan?

– Siitä minulla ei ole (tietoa). Sitä pitää kysyä liiton talousvastaavilta ja muilta, että mikä sen tilanne on. Se, mikä meillä on leirityksen pakettiin ja toimintaan. Sillä ollaan pystytty tuollainen toiminta valmennuksellisesti tekemään.

– Tietysti siellä pitää koko ajan löytää uusia yhteistyökumppaneita ja rahoitusta jatkoa varten.