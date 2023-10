Talouskurimus iski silmille – Perttu Hyväriseltä suorat sanat Suomen hiihtomaajoukkueesta

Hyvärinen on joutunut etsimään tuhansia euroja lisärahoitusta, jotta saa vietyä kauden edellyttämät valmistelut kunnolla läpi. Sen eteen on pitänyt kiertää yhteistyökumppanien tilaisuuksia entistä tarmokkaammin.

– Omat henkilökohtaiset kumppanit nousevat tällaisessa tilanteessa arvoon arvaamattomaan. Kyllähän se vaikutus näkyy. Itse on tehtävä tosi paljon työtä ihan vain euron eteen, Hyvärinen sanoo MTV Urheilulle.

– Ehkä itse olen hyvässä asemassa urheilijana, että minulla on tosi mahtava tiimi taustalla, joka on saanut hyvin annettua apua minulle.

Nuorille urheilijoille isompi isku

– Onhan se maajoukkueen tekeminen nyt huonoa ollut. Jokainen on vähän tehnyt omiaan eikä ole selkeää linjaa pystytty tekemään koko porukalla. Kyllähän se siinä totta kai näkyy, Hyvärinen linjaa.

– Nuorille se on tosi iso isku, kun he eivät pääse ensimmäisen tai toisen vuoden tekemiseen mukaan. Meillä on kuitenkin maajoukkueessa huippuyksilöitä, joiden ominaisuudet ovat aivan maailman absoluuttista kärkeä. Olisi iso vahvuus, että pystyisimme harjoittelemaan porukassa. Silloin kaikki kehittyisivät.