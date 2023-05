Latvialaisfanien nerokas temppu päätyi heti poliisin syyniin Tampereella – jopa 5000-päinen joukko teki jotain ennennäkemätöntä MM-kisoissa

Oluelle ei tyrmäystä

Tähän on aikaa vielä puolitoista tuntia. Moni latvialaisfani on saapunut areenan lähettyvillä sijaitsevalle fanialueelle. Sen lähettyviltä paljastuu hilpeä ratkaisu.

Aivan hallin viereen, junien kulkua valvovan rakennuksen yhteyteen on parkkeerattu Latvian rekisterikilvissä oleva rekan nuppi. Kyseiseltä paikalta halliin on matkaa vain noin 50 metriä.

NHL-tason kehut

– Olen kanadalainen ja on aina mahtava nähdä, kun Kanada voittaa ja pääsee kuulemaan meidän kansallislaulumme. Täytyy kuitenkin sanoa, että Latvia pelasi hienosti. Jos he olisivat voittaneet, se olisi ollut hieno juttu koko lajin kannalta, herrasmies Pritchard kehuu.

– Mikä heissä on hienointa, on se, että voittivat tai häviävät, he ovat iloisia. Se on aivan mahtavaa. Rakastan tuota, Pritchard ylistää.