Suomalaiset saavat koronarokotteen ilmaiseksi – kolmen eri tyypin rokotteita suositellaan, tästä on kyse

Nohynekin mukaan suunnitelmat siitä, missä järjestyksessä väestö rokotetaan, tehdään näiden arvioiden pohjalta. Joka tapauksessa rokotetta on lopulta tarkoitus hankkia kaikille tarvittava määrä.

Ylilääkäri sanoo myös, että koronavirusrokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja on täten kaikille maksuton.

Testeissä 90-prosenttinen esto

Maanantaina uutisoitiin Pfizer- ja Biontech-yhtiöiden kehittäneen rokotteen, joka on testeissä estänyt 90-prosenttisesti koronaviruksen aiheuttaman taudin.

Tällä hetkellä kehitteillä on ylilääkärin mukaan yli 300 rokoteaihiota, joista kliinisessä vaiheessa tutkimusta on 54. Näistä taas kymmenen on viimeisessä eli tehotutkimusvaiheessa.