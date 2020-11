Suomi voi saada Pfizerin koronarokotetta ensimmäisten joukossa – yksi asia saa asiantuntijan innostumaan siitä erityisesti: "Tämä on se iso juttu!"

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo Pfizerin ja BioNTechin rokotteen olevan hyvin lupaava. Toissa päivänä isosti uutisoitua rokotetta on testattu jo kymmenillä tuhansilla. Rokote on edennyt kliinisissä tutkimuksissa kolmanteen vaiheeseen viisiportaisessa asteikossa.

– Tämä on se iso juttu. Tässä kohtaa tutkittavia on jo kymmeniä tuhansia, siksi olen niin innostunut Pzizerin ja Biotechin rokotteesta. Tutkittavia on ollut 40 000. Nyt katsotaan, tuleeko tautia vastaan suojaa. Ensimmäisissä analyyseissa suojateho on ollut todella hyvä, yli 90 prosenttia, Rämet sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.