Loppuvuoden myrskyjen väistyttyä Suomeen iskevät kovat pakkaset.
Lauantai-iltana ja sunnuntaiyönä kannattaa etenkin Länsi- ja Pohjois-Suomessa varautui teille kaatuneisiin puihin ja sähkökatkoihin, sillä voimakas myrskytuuli puhaltaa alueella.
Myrskyn jälkeen sää kylmenee ja jo sunnuntaina mennään laajalti pakkasen puolelle.
Vuoden vaihteessa lunta eteläänkin
Vuoden viimeisinä päivinä mittari laskee pakkasen puolelle koko maassa.
– Jos sää selkenee, voi olla 10–20 astettakin pakkasta Keski- ja Pohjois-Suomessa. Etelässäkin voi olla 10 astetta, MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
– Ja eiköhän se lumi pikkuhiljaa sada vuoden vaihteessa ainakin laikutellen etelään.
Vuosi 2026 alkaa kovissa pakkasissa
Uuden vuoden ensimmäisinä päivinä napa-alueelta tulee suora ilmavirtaus, jonka puhallus voi tiputtaa elohopean Keski- ja Pohjois-Suomessa jopa 20–35 pakkaslukemaan.
Etelässä pakkanen pysyy noin 10 asteessa.